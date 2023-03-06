ВОЙНА В Украине Оккупанты намеренно уничтожают оборудование на Запорожской АЭС - министр раскрыл тревожные данные

2023-03-06 08:26

Дипломатические шаги по возвращению Украине Запорожской атомной электростанции пока безуспешны, а оккупанты делают все, чтобы уничтожить станцию, а если и вернуть ее Украине, то в нерабочем состоянии. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Правительственный портал.

По его словам, Украина получает от миссии МАГАТЭ, работающей на ЗАЭС, тревожные сигналы: россияне ведут себя на станции крайне непрофессионально.

"Миссия МАГАТЭ подтверждает, что рашисты эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования и оборудования на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков: после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", - сказал министр.

Ситуацию с переговорами на тему возвращения станции Украине Галущенко назвал тупиковой.

"Ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых, на демилитаризации станции, во-вторых, выходе из ЗАЭС работников Росатома. В третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом. Но в ответ на это мы получили ничтожный указ Путина о том, что ЗАЭС - это "федеральная" собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве под названием "Запорожская станция", - сообщил Галущенко.

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