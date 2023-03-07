ВОЙНА В Украине Чи можлива висадка десанту руських загарбників у Придністров'ї - відповідь ОК «Південь»

2023-03-07 08:26

Чи можлива висадка російського десанту у Придністров'ї: відповідь ОК «Південь»

«Тут, знаєте, знову включається реагування з народної лірики: гучніше за всіх "тримай злодія" кричить сам злодій.

Так і тут відбувається, що намагаються звинуватити Україну в тому, що вона готує якийсь напад кудись та просування своїх військ. Повірте, нам є куди просувати свої війська і в нас багато бойової роботи», — розповіла керівниця пресцентру сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона додала, що кордони України поблизу Придністров'я були щільно укріплені ще до початку повномасштабного вторгнення.

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