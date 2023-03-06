ВОЙНА В Украине Из-за больших потерь в оккупационной армии резко возросло число бунтов

2023-03-06 12:28

Оккупационные войска отказываются выполнять приказы высшего командования из-за больших потерь в живой силе. Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

Она отметила, что рашисты пытаются скрыть потери. Госпитали и больницы на оккупированных территориях Украины переполнены ранеными оккупантами, их почти не эвакуируют на россию на лечение.

"С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками", - добавила замминистра.

Маляр отметила, что информация о реальных потерях быстро распространяется среди оккупантов. Поэтому подразделения отказываются идти в наступление и атаки.

"Приданный на усиление 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ "добровольческий казачий" отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования", - отметила она.

По словам Маляр, командование рашистов активизировало принудительные и карательные меры, чтобы улучшить дисциплину и снизить количество дезертиров.