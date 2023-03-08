Спорт Ожидаемый бой за звание абсолютного чемпиона мира Усик - Фьюри может не состояться - названа причина

2023-03-08 14:31

Болельщикам и экспертам не суждено увидеть бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и украинским суперчемпионом Александром Усиком. В этом уверен известный промоутер Калле Зауэрланд.

По словам функционера, между командами украинского и британского есть недопонимание и внутренние проблемы.

"Я надеюсь, что парни подерутся, ведь в таком случае Филип получит возможность побороться за четыре пояса.

При этом промоутер хорватского супертяжеловеса Филипа Хрговича выразил надежду, что бой состоится.

Я был бы удивлен, если бы этот поединок состоялся. Там явно есть какие-то внутренние проблемы, я не знаю, кто оказался проблемой, это кто-то со стороны Усика или Фьюри. Скажем так, на данный момент X плюс Y не равно H", - приводит слова промоутера Boxing Social.