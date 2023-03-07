ВОЙНА В Украине

ВОЙНА В Украине Військовозобов'язаних для мобілізації шукатимуть в шести державних реєстрах

2023-03-07 13:35

В Україні автоматизують та прискорять збирання актуальних даних щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Постановою про проведення верифікації деяких реєстрових даних від 30 грудня 2022 р. №1493 Кабмін передбачив проведення звірки персональних даних про фізичних осіб.

Звірятимуть дані з таких реєстрів: