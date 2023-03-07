ВОЙНА В Украине Військовозобов'язаних для мобілізації шукатимуть в шести державних реєстрах

2023-03-07 13:35

В Україні автоматизують та прискорять збирання актуальних даних щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Постановою про проведення верифікації деяких реєстрових даних від 30 грудня 2022 р. №1493 Кабмін передбачив проведення звірки персональних даних про фізичних осіб.

Звірятимуть дані з таких реєстрів:

  • Єдиного державного демографічного реєстру.
  • Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
  • Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
  • Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
  • Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
  • Відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.
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Військовозобов'язаних для мобілізації шукатимуть в шести державних реєстрах

2023-03-07 13:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Трибунал для путина поддерживают уже 30 стран – МИД 2023-03-07 16:00
Американские ракетные комплексы Patriot уже встали на защиту украинского неба 2023-03-07 15:37
фото Стало известно имя расстрелянного на камеру украинского героя за слова "Слава Украине" 2023-03-07 14:32
Військовозобов'язаних для мобілізації шукатимуть в шести державних реєстрах 2023-03-07 13:35