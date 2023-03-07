Військовозобов'язаних для мобілізації шукатимуть в шести державних реєстрах
2023-03-07 13:35
В Україні автоматизують та прискорять збирання актуальних даних щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Постановою про проведення верифікації деяких реєстрових даних від 30 грудня 2022 р. №1493 Кабмін передбачив проведення звірки персональних даних про фізичних осіб.
Звірятимуть дані з таких реєстрів:
- Єдиного державного демографічного реєстру.
- Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
- Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
- Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
- Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
- Відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.