ВОЙНА В Украине рф безуспешно наступала в окрестностях Бахмута, ВСУ поразили вражескую ПВО – Генштаб

2023-03-06 22:00

Российские военные безуспешно пытались наступать в окрестностях Бахмута и штурмовать сам город, Вооруженные силы Украины поразили вражескую ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника и средство противовоздушной обороны врага на огневой позиции.

В течение суток противник нанес 42 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время нанесения авиационных ударов, враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых были сбиты. Осуществил более 10 обстрелов из РСЗО, в частности, по населенным пунктам.

Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. В течение текущих суток враг осуществил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Стариково, Голышевское, Павловка, Волфино Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Терновая, Огирцево Волчанск, Бударки Харьковской области.