рф безуспешно наступала в окрестностях Бахмута, ВСУ поразили вражескую ПВО – Генштаб

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголевка, Двуречная, Гряниковка, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Терны, Ямполь, Раздоловка, Федоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник, не считаясь с потерями, не прекращает штурмовать город Бахмут и его окрестности. Враг вел наступление в районах населенных пунктов Железнянское, Дубово-Васильевка и Ивановское - успеха не имел. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения, в том числе: Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Шляховое, Казацкое, Тягинка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.