ВОЙНА В Украине Трибунал для путина поддерживают уже 30 стран – МИД

2023-03-07 16:00

 

Создание международного трибунала для владимира путина и кремлевской верхушки поддерживают уже 30 стран мира, в том числе вся Большая семерка.

Об этом сказал в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире единого телемарафона.

 «Я рад сообщить, что стран, поддерживающих спецтрибунал для россии, уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. В выходные было 29 стран», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Участие в этой группе означает, что страна согласна с необходимостью создания отдельного специального трибунала, который будет судить руководство россии по факту агрессии против Украины.

«Спецтрибунал сосредоточится конкретно на преступлении агрессии. А это путин и его ближайшее оцепление: шойгу, лавров и вся тусовка преступная»

Министр рассчитывает, что на ближайшей встрече представители государств должны продвинуться в вопросе иммунитета путина.

«В международном праве есть тройка, которая пользуется полным иммунитетом от любого преследования. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Наша цель – решить этот вопрос иммунитетов, но это филигранная, нейрохирургическая операция»

Президент Европарламента Роберта Метсола в годовщину большой войны повторила призыв создать спецтрибунал для привлечения россии к ответственности и отмечает, что после 2022 года возвращение к привычному сотрудничеству с рф недопустимо.

Латвия будет выполнять для Украины роль адвоката в вопросе создания спецтрибунала в отношении Российской Федерации.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая поддержит создание Спецтрибунала.

 

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