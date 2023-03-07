ВОЙНА В Украине Подготовка к «сезону»: в США задумались над освобождением Крыма

2023-03-07 19:00

Одним из самых главных событий уходящей недели стал визит в Украину президента США Джо Байдена. Это был символ нерушимой поддержки Украины со стороны Вашингтона в деле отражения кремлевской агрессии. На фоне визита высокопоставленные представители Государственного департамента и Пентагона стали чаще упоминать оккупированный Крым, указывая, что ВСУ могут бить по российским базам на полуострове, а его освобождение возможно по инициативе Киева. При этом делается традиционная оговорка, что наступление на полуостров может окончательно вывести Владимира Путина из себя, но похоже на Западе это уже мало кого настораживает. Подробности читайте в материале «Флота 2017».

«Крымская позиция» Госдепартамента

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время неофициального телефонного разговора с неназванными экспертами, сообщает издание Politico, заявил, что попытки ВСУ вернуть Крым станут для Кремля пересечением «красной линии» и могут привести к «более широкой» реакции российского руководства.

Четыре собеседника, знакомые с ответом Энтони Блинкена настаивают, что Вашингтон «не активно» поощряет Киев вернуть контроль над полуостровом, но сейчас основное внимание американской администрации направлено на том, чтобы помочь Украине в боях на востоке страны.

Двое других источника Politico сообщили, что Энтони Блинкен отметил, что решение, куда идти в наступление и что возвращать под контроль, принимает исключительно руководство Украины, а не США. Собеседники издания со слов госсекретаря сделали вывод, что Блинкен более открыт для потенциальной украинской битвы за Крым.

Показательно, что информация о «крымской позиции» Госдепартамента была оформлена как ответ Энтони Блинкена неким экспертам, который в итоге стал достоянием публичности. С конца прошлого года, когда президент Владимир Зеленский побывал в США, выступив перед Конгрессом, стало понятно, что Вашингтон в целом согласен с тем, что ВСУ могут планировать освобождение Крыма.

Теперь на фоне визита президента США Джо Байдена в Киев позиция Госдепартамента относительно Крыма стало более выраженной.

«Если переводить с дипломатического языка на «обычный», то руководство Госдепартамента заявило, что не считает необходимым как-либо удерживать Киев от освобождения Крыма средствами, которые в нужный момент будут целесообразными для Украины. Аналогично ранее в Пентагоне заявили, что не имеют ничего против нанесения ударов по военным объектам россиян в Крыму, которые для ВСУ являются законной целью. В этом смысле угрозы Кремля и «красные линии» по Крыму никому в США не интересны», — пояснила «Флоту 2017» крымский политолог Евгения Горюнова.

Оккупанты в «глухой обороне»

Одна только мысль, что США поощряют Киев вернуть Крым воспринимается российским руководством крайне болезненно. Кремлевский диктатор Владимир Путин в ходе недавнего «послания» федеральному собранию упомянул Крым один раз и только в контексте планов Киева отвоевать полуостров. Далее прозвучали традиционные упреки в адрес Запада, поддерживающего такие устремления Украины.

Путин фактически реагировал на ряд заявлений руководителей Госдепартамента и Пентагона относительно возможностей ВСУ «достать» оккупантов на полуострове. Буквально за пару дней до выступления бункерного фюрера, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в очередной раз напомнила, что Вашингтон не возражает против «бавовны» на оккупационных базах.

«Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем», — отметила американский дипломат.

По ее словам, ВСУ идут на такой шаг, как минимум, ради «крепкого сдерживания РФ».

«Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, как минимум, не будет демилитаризован», — добавила Виктория Нуланд.

Учитывая, что на днях «бавовна» основательно добралась до Мариуполя и периодически «прилетает» на базы россиян в оккупированном Бердянске, кремлевское командование всерьез опасается выхода ВСУ на побережье Азовского моря. Дабы этого не допустить, оккупанты, судя по последним сообщениям, пытаются усилить свою группировку в оккупированных районах Запорожской области, перебрасывая туда и «вагнеровцев».

«Направляя дополнительные силы на Запорожское направление, российское командование пытается отвлечь силы ВСУ с Донбасса, а также подготовить переход к глухой обороне. Рашисты постараются там основательно окопаться. Их задача — не допустить выхода ВСУ на Азовское побережье. Если это происходит, то «коридор» в Крым прекращает существование со всеми вытекающими для оккупантов последствиями», — рассказал «Флоту 2017» военный эксперт, полковник ВСУ Роман Свитан.

Учитывая динамику предоставления Украине необходимых вооружений, такая тактика ничего россиянам не принесет.

«Когда получим дальнобойное оружие от союзников, то тактика «активного окапывания» в Херсонской и Запорожской областях оккупантам ничем не поможет, так как ВСУ смогут «доставать» базу в Севастополе и так называемый «крымский мост», еще больше сковывая оборонные и наступательные возможности россиян», — добавил Роман Свитан.

«Крымский мост» после взрыва осенью прошлого года утратил солидную часть «тяжелого» трафика, что сделало оккупантов еще более зависимыми от «сухопутного коридора». При этом Мариуполь, Бердянск и Мелитополь используются в качестве перевалочных баз и складов. Именно из-за того, что ВСУ методично сковывают позиции оккупантов на юге, в Вашингтоне активно размышляют над «крымским вопросом».