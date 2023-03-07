ВОЙНА В Украине Оккупанты пытаются пополнить резервы на Луганщине и срывают злобу за провалы на фронте на местном населении, – Гайдай

2023-03-07 20:00



Российские оккупационные войска несут значительные потери в Луганской области, поэтому пытаются разными путями пополнить резервы. Удачи захватчики все равно не имеют, поэтому срывают злобу за провалы на фронте на местном населении.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в последнее время увеличилось количество волн наступлений в сторону Белогоровки и Кременной.

"Но на сегодняшний день россияне оттянулись, чтобы пополнить свои резервы", – уточнил он.

В то же время Гайдая уточнил, что по всем трем направлениям фронта в Луганской области ситуация стабильная и контролируемая.

При этом мобилизованные россияне демотивированы. Особенно на это влияют реальное количество потерь путинской армии; условия, в которых они живут; а также ситуация, когда их бросают командиры.

При этом россияне на оккупированных территориях относятся еще более агрессивно к местному населению.

"Срывают злобу на гражданских из-за отсутствия успехов на фронте", – добавил Гайдай.

Напомним, весна 2023 станет решающей в войне России против Украины. Если государство-агрессор не достигнет поставленных целей в течение следующих трех месяцев, оно не сможет продолжать агрессивную войну.