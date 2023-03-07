ВОЙНА В Украине ВСУ используют высокоточные "умные" бомбы JDAM, - командующий ПС США в Европе Хекер

2023-03-07 21:00

Вооруженные Силы Украины стали использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM-ER с дальностью поражения до 72 км.

Об этом заявил командующий Воздушными силами США в Европе и Африке Джеймс Хекер.

Он отметил, что Украина получила от США высокоточные боеприпасы, имеющие увеличенную дальность действия по сравнению с бомбами с гравитационным сбросом, и более высокую точность.

"Недавно мы отправили некоторые высокоточные боеприпасы в Украину, которые имеют увеличенную дальность действия и бьют немного дальше, чем неуправляемая бомба свободного падения, и имеют точное наведение", - сказал Хекер.

По его словам, возможность использовать JDAM украинцы получили "вероятно, за последние три недели".

Хеккер подтвердил, что он говорил именно о JDAM-ER. Его комментарий об этом оружии, прибывшем в Украину около трех недель назад, также совпадает с сообщением Bloomberg о том, что американские военные работают над его доставкой, опубликованным 21 февраля.

Хекер также подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас находится в Украине, ограничено. "У них достаточно, чтобы нанести несколько ударов", - сказал он.

Стандартные комплекты JDAM предназначены для соединения с различными типами неуправляемых бомб серии Mk 80 и другими боеприпасами, разработанными в том же форм-факторе, превращая их в высокоточное оружие.

Полный комплект JDAM состоит из новой хвостовой оснастки, которая содержит систему наведения с помощью инерционной навигационной системы (INS) с помощью GPS, и планок, проходящих вдоль корпуса бомбы, что дает ей ограниченную способность планировать к назначенной цели.

Обычная бомба JDAM может, в зависимости от высоты, на которой она выпущена, поражать цели на расстоянии до 15 миль. Добавление к JDAM-ER комплекту крыльев увеличивает дальность полета примерно до 45 миль.