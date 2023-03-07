ВОЙНА В Украине Резников прокомментировал план по мобилизации в Украине

2023-03-07 16:30

 

Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что мобилизационный план, объявленный после введения военного положения, еще не завершен.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net

"Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен", - отметил Резников.

По словам главы оборонного ведомства, Генеральный штаб определяет потребности в необходимом количестве военных специалистов.

"У Генштаба есть потребность, и он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов", – сказал Резников.

При этом, подчеркнул чиновник, Минобороны только осуществляет контроль и "мечтает превратить бумажную мешанину на цифровизированный продукт".

"У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца внедрить. Это будет один из вызовов Виталия [Дейнеги]", – сказал Резников.

 

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