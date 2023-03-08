ВОЙНА В Украине Южная Корея разрешила Польше поставлять Украине САУ Krab на шасси K9 Thunder – Reuters

2023-03-08 21:54

Официальный Сеул дал добро на поставки Польшей Силам обороны Украины самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны в Сеуле сообщило агентство Reuters.

Таким образом, есть первое подтверждение, что Южная Корея официально одобрила, пускай и косвенно, поставлять Украине компоненты вооружений для ее освободительной войны против страны-террориста России.

По словам директора европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хён Чхоля, Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA) "рассмотрело и одобрило передачу" в 2022 году.

"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA... затем приняли решение выдать лицензию на экспорт в Польшу", – сказал он Reuters.

СПРАВКА. САУ Krab производства польской компании Huta Stalowa Wola сочетает в себе южнокорейское шасси K9 Thunder, британскую башню AS-90 от BAE Systems, французскую 155-мм пушку от Nexter Systems и отечественную систему управления огнем.

За время тотальной войны России против Украины Варшава в мае передала ВСУ 18 "Крабов", и еще две страны сделали заказы на десятки САУ.

В прошлом году российский диктатор Владимир Путин угрожал Южной Корее за возможные поставки оружия Украине. Президент южан Юн Сук Ёль тогда ответил, что Сеул не передавал ВСУ никакого оружия, и его администрация не планирует менять эту политику.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Сеул увеличить военную поддержку Украины.

Западный дипломатический источник в Сеуле сообщил агентству, что "мы, конечно, считаем, что Южная Корея должна делать больше и мы регулярно сообщаем об этом администрации Юна".

Эксперт по обороне в сеульском Институте политических исследований "Асан" Ян Ук прояснил, что глава DAPA имеет право решать, что экспортировать, но на практике это также зависит от воли президента, и если Южная Корея поддержит Украину, Россия "может отомстить, продав Северной Корее современные самолеты или передав технологии".

- В прошлом году южане обязались поставить Польше вооружений на $5,8 млрд (сотни ракетных установок Chunmoo, танков K2, самоходных гаубиц K9 и истребителей FA-50).

- Сеул в 2022 году заключил сделку по продаже 155-мм артиллерийских снарядов США. В Вашингтоне заявили, что хотят отправить их Украине, но Южная Корея настаивает, что конечным пользователем должны быть американцы. Представитель Минобороны ЮК заявил, что "переговоры продолжаются".