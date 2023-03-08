ВОЙНА В Украине Дроны для ВСУ: Канада готовит крупную поставку беспилотников в Украину

2023-03-08 21:07

 

Канадское правительство работает над украинским запросом о предоставлении 300 современных разведывательных беспилотных летательных аппаратов Teledyne Flir R70 Skyranger.

Об этом сообщает National Post.

«Оттава ведет переговоры о поставках Украине сотен высокотехнологичных производимых в Канаде дронов, которые украинцы назвали «единственным продуктом на рынке, удовлетворяющим все наши операционные потребности»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летом 2022 года вице-премьер Украины Юлия Свириденко направила письмо министрам обороны и финансов Канады с запросом на предоставление 300 дронов Teledyne Flir R70 Skyranger, производимых в провинции Онтарио.

В случае, если Канада согласится передать запрашиваемое количество беспилотников и обеспечить обучение украинских военных, это ей обойдется примерно в 115 миллионов долларов США.

По информации издания, к процессу заключения соглашения подключилась Канадская коммерческая корпорация — государственный концерн, помогающий иностранным правительствам закупать канадские товары

«Запрос на передачу дронов до недавнего времени не был приоритетом, однако источники утверждают, что к заключению соглашения теперь привлечена Канадская коммерческая корпорация — государственный концерн, помогающий иностранным правительствам закупать канадские товары.

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