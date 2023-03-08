ВОЙНА В Украине США изучают возможность установить передовые западные ракеты на украинские МиГ — Politico

2023-03-08 16:47

Американские военные изучают, могут ли ракеты класса воздух-воздух средней дальности AIM-120 быть установлены на самолетах МиГ, которые использует Украина, сообщает Politico со ссылкой на источник в Минобороны США.

Отмечается, что ракеты AIM-120 предназначены для западных истребителей, таких как F-16.

«Эти усилия, в случае успеха, могут стать частью решения проблемы Киева, нуждающегося в дополнительной огневой мощи и ПВО, поскольку и Украина, и Россия готовятся к крупным наступлениям этой весной», — говорится в материале.

Интеграция AIM-120 с МиГ может стать первым случаем, когда США предоставят возможность Украине запускать ракеты класса воздух-воздух с самолетов. Однако процесс сопряжен с трудностями, сказал один из чиновников Министерства обороны США и еще один человек, знакомый с вопросом.

«Ракета должна быть не только физически установлена на самолете, но и „общаться“ с радаром самолета. Чтобы произвести выстрел, сначала радар самолета указывает ракете цель и направляет ракету до тех пор, пока она не окажется достаточно близко, чтобы найти цель самостоятельно», — сообщили источники.

Основная проблема в том, что американские и советские системы настолько разные, что ракета и самолет не могут «общаться» друг с другом, уточнили источники.