ВОЙНА В Украине В ООН подтвердили подлинность видео с расстрелом украинского героя оккупантами

2023-03-09 13:35

Организация Объединенных Наций исследует видео с казнью украинского воина российскими оккупантами. Там считают, что оно может быть настоящим. Об этом заявила представитель Управления ООН по правам человека, сообщает информагентство AFP.

"Нам известно о видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата hors de combat (не в бою, - ред.), очевидно, расстреливают российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим", - заявила спикер.

По словам представительницы ООН, от начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Управление ООН по правам человека задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

"По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - резюмировала она.

Отметим, что 6 марта в Сети появилось видео, где российские военные расстреляли безоружного украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Позже стало известно, что погибшим военным, видео расстрела которого появилось в сети, по предварительным данным, может являтся военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура.

Светлая память украинскому защитнику. Герои не умирают!

 

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