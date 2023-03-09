ВОЙНА В Украине Залужный не попал в ловушку роССии в Бахмуте и не стал тратить резервы ВСУ, - The Economist

2023-03-09 16:00

 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный не попал в ловушку россиян в Бахмуте и не стал тратить резервы для наступления.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание The Economist.

Издание пишет, что наступление России, которое началось в конце января, частично предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать резервы, что значительно усложнило бы предстоящее контрнаступление.

Отмечается, что битва за Бахмут привела к значительно большим потерям для россиян, чем для украинцев.

"И что еще более важно: генерал Залужный избежал очевидной ловушки", - говорится в материале.

Вместо того чтобы бросить в Бахмут значительные резервы, генерал отправил войска за границу для обучения на западной технике.

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