ВОЙНА В Украине Из-за обстрелов роССиян ЗАЭС полностью обесточена, - Энергоатом

2023-03-09 18:05

 

В результате российских ракетных обстрелов в ночь на 9 марта отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Об этом сообщает Энергоатом

В настоящее время станция обесточена и перешла в режим блэкаута 6 раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС.

"Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени. В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - отметили в компании.

Кроме того, все отечественные атомные электростанции, находящиеся на подконтрольной Украине территории, разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов.

"По состоянию на 6.30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт. Из-за оккупации станции и вмешательства представителей "Росатома" в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", - добавили в Энергоатоме.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью в районе Запорожской атомной электростанции обострилась - вблизи станции усилились боевые действия.

При этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что переговоры по Запорожской АЭС зашли в тупик.

В то же время глава Минэнерго отмечал, что Украина была в шаге от катастрофы, как на Фукусиме из-за захвата россиянами ЗАЭС.

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