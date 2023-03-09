ВОЙНА В Украине Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29, - Дуда

2023-03-09 19:50

 

Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

Дуда отметил, что боевые самолеты МиГ-29 находятся в исправном состоянии и могут быть быстро использованы украинскими пилотами, поскольку они умеют управлять истребителями подобного типа.

"Оставшиеся МиГ-29, которые сейчас служат Военно-воздушным силам Польши, мы готовы поставить Украине и уверены, что она будет готова немедленно их использовать", – сказал он.

Президент Польши также добавил, что, вероятно, ВСУ будут стремиться к стандартам НАТО и в будущем будут использовать истребители F-16. Именно поэтому, сказал он, подготовка украинских пилотов на F-16 "крайне важна и необходима".

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