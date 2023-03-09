ВОЙНА В Украине Ермак и Залужный обсудили оперативную ситуацию на фронте с Салливаном и Милли

2023-03-09 20:41

Глава Офиса Президента Андрей Ермак вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным провели телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Обсудили оперативную ситуацию на фронте, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram.

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"Мы рассказали об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно остановились на обороне Бахмута и мерах, которые принимаются для обеспечения устойчивости позиций украинских сил на Донецком направлении", - сказал Ермак.

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"Я подчеркнул важность продолжения предоставления Украине необходимой военной и финансовой поддержки", - отметил глава Офиса Президента.

Андрей Ермак также поблагодарил США за поддержку.

"Также поблагодарил американский народ, администрацию Президента Джозефа Байдена и Конгресс за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет, деоккупацию всех украинских земель и соблюдение международного права и Устава ООН", - подчеркнул он.