ВОЙНА В Украине Делать прогнозы – неблагодарное дело: в Минобороны ответили Столтенбергу на заявление о возможном падении Бахмута

2023-03-09 22:10



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский Бахмут может упасть в ближайшие дни. В Министерстве обороны Украины отреагировали, заметив, что прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело и призвали доверять решениям военных.

Такое заявление в эфире национального телемарафона сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она согласилась, что люди имеют право предполагать разное развитие событий.

"Всегда могут быть обстоятельства, которые мы с вами не можем просчитать и предусмотреть. Соответственно, экспертных мнений сейчас очень много, но мы видим по ситуации – сколько не предсказывали, что там будет, пока Бахмут стоит", – констатировала она.

Она добавила, что не утихающие в городе бои истощают и врага, имеющего свой смысл. Поэтому она призывала доверять только военным.

Напомним, что Столтенберг заметил: хотя Бахмут якобы может упасть в ближайшие дни, это не обязательно станет переломным моментом в войне. Для этого Запад должен усилить помощь Украине.