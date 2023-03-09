ВОЙНА В Украине Делать прогнозы – неблагодарное дело: в Минобороны ответили Столтенбергу на заявление о возможном падении Бахмута

2023-03-09 22:10


Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский Бахмут может упасть в ближайшие дни. В Министерстве обороны Украины отреагировали, заметив, что прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело и призвали доверять решениям военных.

Такое заявление в эфире национального телемарафона сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она согласилась, что люди имеют право предполагать разное развитие событий.

"Всегда могут быть обстоятельства, которые мы с вами не можем просчитать и предусмотреть. Соответственно, экспертных мнений сейчас очень много, но мы видим по ситуации – сколько не предсказывали, что там будет, пока Бахмут стоит", – констатировала она.

Она добавила, что не утихающие в городе бои истощают и врага, имеющего свой смысл. Поэтому она призывала доверять только военным.

Напомним, что Столтенберг заметил: хотя Бахмут якобы может упасть в ближайшие дни, это не обязательно станет переломным моментом в войне. Для этого Запад должен усилить помощь Украине.

 

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Ермак и Залужный обсудили оперативную ситуацию на фронте с Салливаном и Милли 2023-03-09 20:41
Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29, - Дуда 2023-03-09 19:50