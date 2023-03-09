ВОЙНА В Украине Сегодняшняя ракетная атака оккупантов стала самой масштабной по разнообразию ракет

2023-03-09 14:29

Похоже из-за тотального дефицита вооружений враг пытается применить одновременно все, что только может найти.

Рашисты впервые атаковали Украину ракетами стольких разных типов и выпустили сразу шесть ракет Кинжал. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 9 марта.

"Атака действительно масштабная, и впервые с таких типов, ракет разных типов. Мы видим Кинжалов в этот раз аж шесть", – сказал он.

По его словам, для запуска ракет использовались "самолеты разных типов, стратегической дальней авиации, те же самые МиГ-31 и так далее".

Он подтвердил, что всего орки выпустили 81 ракету. Украинские военные сбили 34 ракеты Калибр и Х-101/Х-555. Также в результате организованного противодействия восемь ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Также оккупанты применили 12 ракет X-22 и Кинжал, а также 13 зенитных ракет С-300, которые украинская ПВО пока не может сбивать.