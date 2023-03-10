ВОЙНА В Украине В боях за Бахмут враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своей армии

2023-03-10 09:31

Оккупанты бросают в бои под Бахмутом наиболее боеспособные подразделения, в том числе наемников частной компании вагнера. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский.

"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды", - рассказал он.

По словам Сырского, заявления владельца ЧВК вагнера пригожина подтверждают, что после захвата Бахмута у врага будут развязаны руки, и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике.

Он добавил, что украинским военным удается наносить значительные потери оккупантам.

"Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение. Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора", - отметил Сырский.

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