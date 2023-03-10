ВОЙНА В Украине Бен Ходжес назвал стратегически идеальное направление для фатального разгрома оккупантов

2023-03-10 21:36

Підготовлені до весняного контрнаступу війська краще відправити не до Бахмута, а на Мелітополь та Маріуполь — сказав в інтерв'ю колишній командувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес.

За його словами, у травні-червні збройні формування, які готує Україна, розумно спрямувати так, щоб обрубити сухопутний міст на Крим. Після цього можна буде підтягнути більше HIMARS і завдати ударів по Севастополю, Джанкою, Сакам та іншим місцям.

Таким чином, за словами Ходжеса, для росіян буде майже неможливим залишатися на окупованій території. Водночас деокупація Криму забезпечить надійне стримування російської агресії у майбутньому, і можна буде зосередитися на відбудові України без ризику нового нападу рф за кілька років.

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Бен Ходжес назвал стратегически идеальное направление для фатального разгрома оккупантов 2023-03-10 21:36
Яким фахівцям сьогодні дають стовідсоткову бронь від мобілізації 2023-03-10 19:31
видео Польша получила экспортную лицензию на поставку в Украину гаубиц Krab 2023-03-10 18:28