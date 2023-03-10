ВОЙНА В Украине Яким фахівцям сьогодні дають стовідсоткову бронь від мобілізації

2023-03-10 19:31

Як офіційно повідомлялось, 50% персоналу критично важливих підприємств можуть отримати бронь від мобілізації, решта військовозобов'язаних працівників таких підприємств можуть бути мобілізованими.

Проте є певна категорія спеціалістів, яким надали стовідсоткове звільнення від мобілізації.

Згідно з додатком №56 до розпорядження Кабміну №493-р, банківські установи можуть забронювати всіх банківських інкасаторів.

Це право також підтверджено свіжим циркуляром Нацбанку від 12 січня 2023 року.

Таке рішення продиктовано тим, що інкасатори, забезпечуючи безперебійне доставлення та перевезення готівки та інших цінностей, відіграють важливу роль у забезпеченні роботи банків під час воєнного стану.

Таким чином, бронь від мобілізації отримують не лише голови правлінь банків, а й співробітники інкасаторських підрозділів банків у повному складі.

Обмеження щодо бронювання не поширюються на всі підрозділи інкасаторської служби.

Тобто, звільняються від призову всі інкасатори, старші інкасатори та водії інкасаторських автомобілів. Таке право поширюється на інкасаторів, які працюють у центральних відділеннях банків та на всіх працівників цієї категорії, які обслуговують відділення в регіонах.

Від призову також звільняються всі працівники підрозділів безпеки банків.