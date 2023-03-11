Вооруженные Силы Украины уничтожили 1010 российских оккупантов, 10 танков, 20 бронированных машин и 10 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне пытаются отрезать снабжение Бахмута, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 100 атак за сутки.
Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава— 158 000 (+1010),
— танков — 3458 (+10),
— боевых бронированных машин — 6762 (+20),
— артиллерийских систем — 2483 (+8),
— РСЗО — 493 (+2),
— средств ПВО — 257 (+1),
— самолетов — 304,
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+1),
— крылатых ракет — 907,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5344 (+7),
— специальной техники — 242 (+2).