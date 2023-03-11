ВОЙНА В Украине NASAMS для Украины: Норвегия решила передать дополнительные установки

2023-03-11 10:35

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что в сотрудничестве с США два полноценных огневых взвода NASAMS будут поставлены в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии. Как правило, в один взвод входит 3-4 пусковые установки, по 6 ракет на направляющих. От двух до четырех взводов образуют батарею.

«Украина остро нуждается в защите от ракетных атак и Норвегия предоставит помощь», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в сотрудничестве с США Норвегия предоставит Украине два взвода NASAMS. Техника будет предоставлена в дополнение к боевым единицам, предоставленным Соединенными Штатами прошлой осенью.

В заявлении подчеркивается, что установки NASAMS зарекомендовали себя эффективной системой ПВО. Дополнительные боевые единицы значительно улучшат способность Украины защищать свои города и критически важную инфраструктуру от российских ракетных атак.

Также Норвегия берет на себя обучение украинских военных по обслуживанию и эксплуатации систем.

«Прошло более года с тех пор, как российский режим начал войну против Украины. Война имеет огромные последствия. Погибли десятки тысяч украинских мирных жителей и военнослужащих. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Большинство страны превратилось в руины. Я увидел это своими глазами и это произвело на меня глубокое впечатление», – сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Напомним, парламент Норвегии одобрил пятилетнюю программу поддержки для Украины на 75 млрд норвежских крон (примерно 7 млрд евро).

Как сообщал «Флот 2017», в начале марта США объявили об очередном пакете помощи для Украины в размере 400 миллионов долларов.

Также сообщалось, что канадское правительство работает над украинским запросом о предоставлении 300 современных разведывательных дронов Teledyne Flir R70 Skyranger.