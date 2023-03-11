ВОЙНА В Украине роССияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС, строят незаконные сооружения

2023-03-11 11:24

На Запорожской атомной электростанции российские оккупанты вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения. Также строят незаконные объекты и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.

Об этом заявил и.о председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков во время брифинга.

«На ЗАЭС происходит несанкционированное изменение проектного состояния ядерных установок. Оккупанты незаконно вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения и строят неизвестные сооружения возле резервной электростанции блока № 6», — заявил Кориков.

По словам и.о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования, россияне разукомплектовали внутренний кризисный центр на ЗАЭС и расположили там военных, в результате чего он не может выполнять свои функции. Внешний кризисный центр, в свою очередь, не имеет связи, поскольку оккупанты вывели коммуникацию из строя.

«Объем нанесенного ущерба оккупацией оценить пока нереально, это покажет постдеоккупационная экспертиза. Однако сейчас о риске вывода из эксплуатации из-за нанесенного оккупантами ущерба речь пока не идет. Мы не потеряли надежду на возвращение станции к безопасной эксплуатации после деоккупации», — добавил Кориков.

Тем временем, 37 стран призвали рф вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС.

Напомним, российские войска в ночь на 9 марта провели масштабную ракетную атаку на украинские города. В результате обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Станция обесточена. Включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС, но объем горючего для их работы ограничен.