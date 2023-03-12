Выход на пенсию раньше 60 лет: кто имеет право и при каких условиях

Право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии по возрасту до достижения возраста 60 лет.Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии по возрасту до достижения возраста 60 лет.
Пенсии по возрасту на льготных условиях
Назначаются лицам, работавшим на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, в других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства.
Одним из основных условий для назначения пенсии по возрасту на льготных условиях является:
Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют работники, занятые полным рабочим днем:
на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников и металлургии, по списку работ и профессий, утвержденных Кабинетом министров Украины, независимо от возраста, если они были заняты на указанных работах не менее 25 лет, а работники ведущих профессий - при условии, что они были заняты на таких работах не менее 20 лет.
При наличии стажа на подземных работах менее 10 лет у мужчин и менее 7 лет 6 месяцев у женщин и страхового стажа от 24 до 25 лет у мужчин и от 19 лет до 20 лет у женщин, за каждый полный год таких работ, пенсионный возраст ( 60 лет) уменьшается на один год.
на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
С 2015 года возраст женщин постепенно повышается с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения; в 2023 году право на пенсию имеют женщины в возрасте 49 лет, родившиеся в период с 01.10.1973 по 31.03.1974, и в возрасте 49 лет 6 месяцев, родившиеся в период с 01.04.1974 по 30.09.1974.
Если работник не отработал столько времени в особо вредных и тяжелых условиях труда, но приобрел не менее половины указанного стажа на таких работах, пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста:
- мужчинам - на 1 год за каждый год такой работы;
- женщинам - на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.
на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда - по Списку №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденным Кабинетом министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа:
Если работник не отработал столько времени во вредных и тяжелых условиях труда, но приобрел не менее половины указанного стажа на таких работах, пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста:
- мужчинам - на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы;
в отдельных отраслях производства :
водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и тяжеловесных автомобилей, занятые в технологическом процессе
тяжелых и вредных производств после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа:
С 2015 года возраст женщин постепенно повышается с 50 до 55 лет в зависимости от даты рождения. В 2023 году право на пенсию имеют женщины в возрасте 54 лет, родившиеся в период с 01.10.1968 по 31.03.1969, и 54 лет 6 месяцев родившиеся в период с 01.04.1969 по 30.09.1969.
женщины, которые работают в сельскохозяйственном производстве и воспитали пятерых и более детей до 14-летнего возраста - независимо от возраста и трудового стажа.
Досрочные пенсии по возрасту
Таким правом пользуются граждане, имеющие особый статус:
По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание таких детей осуществлялось родителем, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
Пенсии с уменьшением пенсионного возраста
Категории лиц, имеющих право на пенсию с уменьшением пенсионного возраста, определены статьей 55 закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".
Пенсии с уменьшением пенсионного возраста, установленного статьей 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предоставляются лицам, работавшим или проживавшим на территориях радиоактивного загрязнения, при наличии соответствующего страхового стажа, уменьшенного на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в итоге страховой стаж не может быть менее 15 лет):
участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возраст выхода на пенсию уменьшается:
При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 10 лет и больше, у женщин - 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года.
При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 12 лет 6 месяцев и больше, у женщин - 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.
При наличии стажа на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 10 лет и больше, у женщин - 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 2 года.
При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин - 12 лет 6 месяцев и больше, у женщин - 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.
Пенсии до достижения 60 лет назначаются на срок бессрочно, их размер исчисляется согласно статьям 27, 28 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" - в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.