ВОЙНА В Украине Польша создает крупнейшую в Европе сухопутную армию - The Telegraph

2023-03-12 13:15

 

Варшава начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на нарастающую угрозу со стороны рф, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Правительство Польши решило начать крупнейшее перевооружение армии за последние 50 лет. В 2023 страна планирует потратить 4% своего ВВП на оборону, что вдвое превышает требования НАТО.

Поляки уже разместили заказ на 1000 танков K2 из Южной Кореи и 250 Abrams из США. Это сделает Польшу обладательницей самой большой танковой силы в Европе.

Также страна усилит свою артиллерию, приобретет HIMARS, ударные вертолеты AH-64E и боевые самолеты. А именно: 600 установок K9, 18-ю HIMARS с 9000 ракет, и 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo MRL из Южной Кореи.

Также у войск будет 1000 БМП Borsuk производства Польши, 96 американских вертолетов AH-64E Apache, и 48 боевых самолетов FA-50 из Южной Кореи.

К этому в планах Польши есть удвоение численности собственной армии до 300 тысяч военных.

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