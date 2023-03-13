ВОЙНА В Украине В пяти областях Украины сегодня возможны отключения света - в Укрэнерго назвали причину

2023-03-13 13:32

В Украине продолжается восстановление энергосистемы после 15 массированной российской ракетной атаки и 18 атаки дронами. Потребление электроэнергии увеличилось, что характерно для рабочего дня, сообщает Укрэнерго.

Указано, что сегодня в Житомирской и Харьковской областях продолжается работа по устранению последствий ракетных обстрелов 9 марта. А в Николаевской области завершено заживление всех потребителей, оставшихся без энергоснабжения в результате боевых действий.

При этом из-за перегрузки оборудования действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и Киевщины. В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений.

Кроме того, в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены сети в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Там, где разрешает безопасность, продолжаются ремонтные работы. Также продолжается заживление потребителей, обесточенных из-за погодных условий (порывистый ветер) на Житомирщине и Сумщине.

В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приходились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.