ВОЙНА В Украине Герой Украины Александр Мациевский, которого роССияне расстреляли за слова "Слава Украине!", был гражданином Молдовы

2023-03-13 19:50

Александр Мациевский, которого российские захватчики расстреляли за слова "Слава Украине!" был также гражданином Молдавии.

Об этом в Facebook сообщило Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

"После подтверждения украинской стороны, солдат, казненный российскими военными - Александр Мациевский, решительно осуждаем убийство гражданина Молдовы, которое может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Александра Мациевского и выражаем солидарность с украинским народом", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что осуждают войну России против Украины.

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Как известно, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного украинского солдата за слова "Слава Украине". Кадры получили широкий публичный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привело к тому, что украинский Герой идентифицировался с 2 лицами.

В фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады отмечалось, что на кадрах солдат этого подразделения Тимофей Шадура, но подчеркивалось, что это "предварительные данные".

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.

8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах – солдат Александр Мациевский.

12 марта СБУ официально обнародовала информацию, что расстрелянный воин – это Александр Мациевский.

12 марта президент Украины присвоил Александру Мациевскому звание "Герой Украины".