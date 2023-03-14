ВОЙНА В Украине В Черновицкой области СБУ перекрыли канал нелегального ввоза в Украину десятков миллионов наличности

2023-03-14 15:37

Правоохранители заблокировали транснациональный канал незаконного ввоза в Украину наличных денег, украденных на временно оккупированной территории.

Как сообщает СБУ, было разоблачено пять участников схемы, у которых изъяли почти 37 млн в гривневом эквиваленте. Они пытались скрытно провезти деньги в Черновицкую область через пункт пропуска Порубное под видом туристов на рейсовом автобусе. Часть наличных они спрятали в чемоданы, а часть – примотали себе к телу.

"По предварительной информации, эти деньги были похищены на временно оккупированных территориях Украины. В дальнейшем полученные преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны в таможенную границу нашего государства", – говорится в сообщении.

На изъятые средства наложен арест. При этом изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.

"Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица. Часть средств, изъятых в "транзитной" стране ЕС ранее, сейчас заблокирована. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины", – добавили в СБУ.