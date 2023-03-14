ВОЙНА В Украине В каких регионах Украины 14 марта возможны отключения света

2023-03-14 11:33

Сегодня потребление электроэнергии на уровне рабочего дня, ее производства достаточно. Но в ряде регионов возможны отключения света из-за повреждения сетей, сообщает Укрэнерго .

"Все еще существуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях вследствие повреждений сетей, нанесенных последней атакой россиян 9 марта. При росте потребления в этих регионах в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений. Также для устранения риска перегрузки оборудования в Киеве и в Киевской области возможны аварийные отключения", – говорится в сообщении.

Также сложной остается ситуация в приграничных районах Черниговщины, Сумщины и регионах по линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает распределительные сети.

Сейчас работают все виды электростанций. Лимитов для областей нет. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии. Ведутся работы по возобновлению работы электростанций, поврежденных в результате ракетных и дроновых атак россиян.

В свою очередь компания ДТЭК сообщила, что сегодня в Киеве и Киевской области будут выключать свет в некоторых районах согласно стабилизационным графикам. Это части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы. Также стабилизационные графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

В ДТЭК пояснили, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов. Поэтому и были применены стабилизационные отключения согласно графикам.