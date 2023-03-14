ВОЙНА В Украине Кабмин Украины утвердил антикоррупционную программу на 2023-2025 годы

2023-03-14 13:35

Кабинет министров утвердил государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 гг. Об этом сообщается на сайте правительства во вторник, 14 марта.

Согласно постановлению №220 от 4 марта, министерствам, другим центральным и местным органам исполнительной власти, государственным предприятиям, учреждениям и организациям поручено предоставлять в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ежегодно до 15 февраля и 15 июля информацию о состоянии выполнения мер, предусмотренных государственной антикоррупционной программой.

В то же время НАПК поручено обеспечить утверждение в установленные программой сроки:

порядка координации реализации Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 гг.;

порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации антикоррупционной стратегии и выполнения программы;

порядка предоставления министерствами, другими центральными и местными органами исполнительной власти, государственными предприятиями, учреждениями и организациями статистической информации о результатах работы;

положения об информационной системе мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики.

Кроме того, НАПК поручено обеспечить: