ВОЙНА В Украине Кабмин Украины утвердил антикоррупционную программу на 2023-2025 годы

2023-03-14 13:35

Кабинет министров утвердил государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 гг. Об этом сообщается на сайте правительства во вторник, 14 марта.

Согласно постановлению №220 от 4 марта, министерствам, другим центральным и местным органам исполнительной власти, государственным предприятиям, учреждениям и организациям поручено предоставлять в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ежегодно до 15 февраля и 15 июля информацию о состоянии выполнения мер, предусмотренных государственной антикоррупционной программой.

В то же время НАПК поручено обеспечить утверждение в установленные программой сроки:

  • порядка координации реализации Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 гг.;
  • порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации антикоррупционной стратегии и выполнения программы;
  • порядка предоставления министерствами, другими центральными и местными органами исполнительной власти, государственными предприятиями, учреждениями и организациями статистической информации о результатах работы;
  • положения об информационной системе мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики.

Кроме того, НАПК поручено обеспечить:

  • внесение на рассмотрение Кабмина проекта акта по утверждению персонального состава координационной рабочей группы по вопросам антикоррупционной политики;
  • координацию реализации Антикоррупционной стратегии и выполнения программы;
  • утверждение до 1 июля 2023 года порядка обнародования на своем официальном веб-сайте информации о результатах мониторинга и оценки эффективности государственной антикоррупционной политики на период до начала работы информационной системы мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики; проведение мониторинга и оценки эффективности реализации Антикоррупционной стратегии;
  • ежегодное информирование до 1 апреля правительства о результатах выполнения предусмотренных программой мероприятий;
  • представление Кабмину, Верховной Раде, президенту не позднее 1 апреля 2026 года национального доклада об эффективности реализации государственной антикоррупционной политики;
  • продолжение вместе с заинтересованными органами работы с Еврокомиссией с целью получения бюджетной поддержки для выполнения предусмотренных программой мероприятий.
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