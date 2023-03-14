ВОЙНА В Украине "Штурмовые отряды" врага: в ISW раскрыли тактику оккупантов

2023-03-14 17:39

В Институте изучения войны заявили о том, что российские оккупанты в Украине объединили недавно созданные "штурмовые отряды" в структуры батальонов, полков и бригад.

Эксперты в отчете приводят сообщения украинского офицера запаса о захваченной российской военной инструкции по поводу нового "штурмового отряда". Он сообщил, что силы РФ используют в Украине как формализованные постоянные штурмовые отряды, так и специальные временные штурмовые отряды.

Украинский офицер сообщил, что росармия объединила постоянные штурмовые подразделения в структуры батальонов, полков и бригад и что их количество варьируется от роты до усиленного батальона.

Российские захватчики собирают временные штурмовые отряды из состава полка или батальона для конкретных операций и не присваивают им номер, название, определенную структуру, штатного командира или конкретное вооружение.

Постоянные российские штурмовые отряды оккупантов имеют назначенных командиров и чаще всего состоят из 1-2 танков, нескольких бронетранспортеров и от 40 до 80 человек личного состава.

Сообщается, что войска РФ формируют временные штурмовые отряды для реагирования на ситуации по мере их возникновения, и эти формирования, по-видимому, часто отступают после начальных потерь и испытывают серьезные проблемы со связью и координацией, говорится в публикации.

Постоянные штурмовые подразделения российские оккупанты создают для прорыва позиций ВСУ и, возможно, создали их по образцу мелкомасштабной тактики штурма группы "Вагнера" ​​в районе Бахмута, отмечают в ISW.

Российские силы также использовали некоторые из этих постоянных штурмовых подразделений в карательных целях и насильственно укомплектовывали их "проблемными и непослушными солдатами", чтобы наказать их "за плохое поведение", сообщается в отчете.

Аналитики считают, что российские военные могут пытаться сосредоточить боеспособные силы и технику в постоянных формированиях, подготовленных для ведения мелкомасштабных атак, а сильно деградировавшие соединения отстраняются от наступательных операций, имеющих тактическое значение.

Сообщается, что силы РФ используют эти штурмовые соединения для нападения на хорошо укрепленные украинские позиции и ведение боевых действий в городах.

Подобные формирования, по мнению экспертов ISW, с трудом проведут механизированное наступление по открытой местности в Украине, и российские интервенты, вероятно, используют их для условий на нынешних линиях фронта, а не для более широких оперативных целей.