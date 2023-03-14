ВОЙНА В Украине Некоторых украинцев могут лишить выплат: ПФУ начал тотальные проверки

2023-03-14 19:38

 

Пенсионный фонд Украины начал тотальные проверки украинцев.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в Телеграме.

Так, в Кабмине утвержден Порядок проведения лицами, уполномоченными правлением ПФУ, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, который вступил в силу 07 марта.

При этом в Фонде социального страхования подчеркнули, что исходя из порядка, целью проверки листков нетрудоспособности является осуществление контроля за обоснованностью формирования (выдачи) листков нетрудоспособности, медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Таким образом, проверку листков нетрудоспособности будут проводить уполномоченные должностные лица территориального органа ПФУ и/или уполномоченные медики, перечень которых утверждается правлением ПФУ.

Как отмечается, в течение 2022 года с целью предотвращения нецелевого использования средств специалисты ФССУ проверили 380 904 листка нетрудоспособности. В частности, были проведены 158 плановых и 1 832 внеплановые проверки учреждений здравоохранения, а также проверены 1 936 страхователей.

Проведенная работа позволила предотвратить выплаты по необоснованно выданным или продленным больничным на сумму свыше 3,6 миллионов гривен.

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