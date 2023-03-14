ВОЙНА В Украине США поощряют Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским - Белый дом

2023-03-14 21:27

США призывают лидера Китая Си Цзиньпина поговорить непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в понедельник Белый дом на фоне сообщений о том, что Си проведет телефонный разговор с Зеленским. Об этом УНН информирует ссылаясь на CNN.

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"Мы призываем Си связаться с президентом Зеленским, потому что считаем, что КНР и сам Си должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую точку зрения на этот вопрос", - сказал журналистам на борту Air Force One советник по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы, по сути, выступали перед Пекином за то, чтобы эта связь состоялась".

Он сказал, что США поощряли этот разговор "публично", а также "частным образом в КНР".

Салливан добавил, что американские официальные лица "разговаривали сегодня с нашими украинскими коллегами" и что украинцы официально не получали подтверждения того, что с Си состоится телефонный звонок или видеоконференция.

"Надеемся, что будет. Это было бы хорошо, потому что это потенциально внесло бы больше сбалансированности и перспективы в то, как КНР подходит к этому, и мы надеемся, что это будет продолжать отговаривать их от решения о предоставлении юридической помощи россии", - добавил Салливан.

Ранее

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует впервые с начала войны в Украине поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским, вероятно, после того, как на следующей неделе посетит Москву, чтобы встретиться с президентом россии владимиром путиным.