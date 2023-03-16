ВОЙНА В Украине В ближайшие месяцы Украину ждут тяжелые бои, но союзники сделают все возможное, - Пентагон

2023-03-16 09:31

Украину весной и летом ждут тяжелые бои. Но союзники сделают все возможное, чтобы решить проблему дефицита боеприпасов. Об этом заявил представитель Министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

Он отметил, что США с начала полномасштабной войны делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины, будь то боеприпасы, ПВО, бронетехника.

"Важно сделать шаг назад и посмотреть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что впереди предстоит тяжелая борьба, особенно когда мы вступаем в весну и лето", – сказал Райдер.

По его словам, сегодняшнее заседание в формате Рамштайн будет посвящено неотложным потребностям, в частности, боеприпасам для Украины.

"Вы слышали, как министр Остин и другие говорят, что мы стремимся к тому, чтобы убедиться, что у украинцев есть все необходимое для успеха", – отметил представитель Пентагона.