ВОЙНА В Украине Девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard - Остин

2023-03-15 16:05



Международная танковая коалиция в поддержку Украины продолжает увеличиваться.

Девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"), которое происходит в виртуальном формате.

"Всего на протяжении последних трех месяцев члены этой контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя", - сказал Остин.

Он уточнил, что речь идет о формировании более 9 бронетанковых бригад.

"Коалиция стран, которая предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Теперь 9 стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", - подчеркнул Остин.

Танки для Украины - что известно

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и позволило другим странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину.

14 февраля после очередного заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. По его словам, союзники обязались передать Украине бронетехники и танков более чем на "восемь боевых бригад".

В тот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки.

20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут Leopard 2.

Также ожидается формирование шести-семи батальонов, на вооружении которых будут танки Leopard 1.