ВОЙНА В Украине Борьба Украины за свободу перешла в решающий момент, - Остин

2023-03-15 19:37

 

США и коалиция в стране, которые поддерживают Украину в противостоянии масштабной агрессии РФ, находятся в решающем моменте борьбы украинцев за свободу и демонстрируют единство и решительность.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале онлайн-заседания в формате "Рамштайн".

"Сейчас мы находимся в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство", – сказал Остин.

Глава Пентагона заявил, что это также означает "выполнение наших обязательств в полной мере и быстро".

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Украина может получить истребители из нескольких стран 2023-03-15 18:45
Следующее контрнаступление будет уникальным: эксперт заинтриговал возможными действиями ВСУ 2023-03-15 17:48