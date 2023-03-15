ВОЙНА В Украине Данилов отреагировал на сбитие роССией американского беспилотника

2023-03-15 21:32

 

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал сбитие беспилотника США Россией.

Об этом он написал в Twitter-аккаунт.

Так, по словам Данилова, инцидент со сбитием американского беспилотника в Черном море, является сигналом российского диктатора Владимира Путина Западу. При этом он подчеркнул, что диктатор готов повышать ставки.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, - это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон. Тактика ва-банк - постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, Американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что перехваченный российскими самолетами Су-27 над Черным морем разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper Вооруженных сил США не нес на себе вооружения.

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Украина может получить истребители из нескольких стран 2023-03-15 18:45
Следующее контрнаступление будет уникальным: эксперт заинтриговал возможными действиями ВСУ 2023-03-15 17:48