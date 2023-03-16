ВОЙНА В Украине США быстрыми темпами готовят Украину к контрнаступлению – Politico

2023-03-16 16:09


США быстрыми темпами готовят украинских военных к весеннему контрнаступлению, пишет Politico.

Контрнаступление ожидают к концу мая. Независимо от стратегии Киева на поле боя США хотят, чтобы у украинских солдат было оружие, необходимое для продолжения боевых действий.

Сотни западных танков и бронемашин, в том числе впервые восемь бронемашин, способных наводить мосты и позволять войскам переправляться через реки, направляются в Украину для наступления.

Американские и европейские партнеры также перебрасывают огромное количество боеприпасов и 155-мм снарядов, в которых Украина считает свою самую неотложную потребность.

"Пакеты помощи США, полученные четыре или пять месяцев назад, были направлены на то, что нужно Украине для этого контрнаступления", - сказал один американский чиновник на условиях анонимности.

По словам официальных лиц США, Киев еще не определился со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост.

В США считают первый вариант нереалистичным, поскольку Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода сил. По словам чиновников, второй вариант более вероятен.

В дополнение к отправке оружия и обучению, высокопоставленные американские генералы в этом месяце принимали украинских военных в Висбадене (Германия), для проведения серии военных учений, чтобы помочь Киеву в военных действиях на следующем этапе войны.
Контрнаступление ВСУ – что известно

Запад в последние месяцы сосредоточился на передаче Украине тяжелого вооружения и боеприпасов – все это происходит на фоне слухов о намерениях ВСУ пойти в новое контрнаступление этой весной.

Во время очередного заседания в формате "Рамштайн" 15 марта министр обороны США Ллойд Остин сказал: "Мы создаем боевую мощь до такой степени, что, по нашему мнению, в какой-то момент мы сможем изменить динамику на поле боя".

В это же время весь наступательный потенциал россиян связан в боях на Донбассе, огромные потери РФ несет на Бахмутском направлении.

Это вызывает у пропагандистов опасения, что в случае контрнаступления ВСУ у РФ не будет должной силы, чтобы отбиться.

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