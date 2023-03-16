ВОЙНА В Украине Самолет, танки и более 1000 окупантов: новые данные о потерях путинской орды

2023-03-16 16:53

 

Силы обороны продолжают очищать украинскую землю от российских захватчиков. За прошедшие сутки, 15 марта, украинские защитники ликвидировали более тысячи наемников и солдат, сбили самолет и сожгли около 70 единиц военой техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россии с начала вторжения в Украину ориентировочно составили:

  • личного состава – около 162 560 (+1040) человек,
  • танков ‒ 3504 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6810 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2539 (+11) ед,
  • РСЗО – 503 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 265 (+3) ед,
  • самолетов – 305 (+1) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13) ед,
  • крылатых ракет — 907 (+0) ед,
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед,
  • специальной техники ‒ 257 (+0) ед.

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