ВОЙНА В Украине Самолет, танки и более 1000 окупантов: новые данные о потерях путинской орды

2023-03-16 16:53

Силы обороны продолжают очищать украинскую землю от российских захватчиков. За прошедшие сутки, 15 марта, украинские защитники ликвидировали более тысячи наемников и солдат, сбили самолет и сожгли около 70 единиц военой техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россии с начала вторжения в Украину ориентировочно составили:

личного состава – около 162 560 (+1040) человек,

танков ‒ 3504 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6810 (+11) ед,

артиллерийских систем – 2539 (+11) ед,

РСЗО – 503 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 265 (+3) ед,

самолетов – 305 (+1) ед,

вертолетов – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13) ед,

крылатых ракет — 907 (+0) ед,

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед,