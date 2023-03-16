Самолет, танки и более 1000 окупантов: новые данные о потерях путинской орды
2023-03-16 16:53
Силы обороны продолжают очищать украинскую землю от российских захватчиков. За прошедшие сутки, 15 марта, украинские защитники ликвидировали более тысячи наемников и солдат, сбили самолет и сожгли около 70 единиц военой техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россии с начала вторжения в Украину ориентировочно составили:
- личного состава – около 162 560 (+1040) человек,
- боевых бронированных машин ‒ 6810 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2539 (+11) ед,
- средств ПВО ‒ 265 (+3) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13) ед,
- крылатых ракет — 907 (+0) ед,
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед,
- специальной техники ‒ 257 (+0) ед.