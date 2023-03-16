ВОЙНА В Украине Украинская армия надежно обороняет Бахмут, - Милли

2023-03-16 21:08

 

Украинские вооруженные силы сковали россиян в боях за город и создали надежную линию обороны.

Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"Имея надежную оборону, Украина сковала российские силы в этом городе, и они требуют очень больших затрат от группы "Вагнера" и российских регулярных вооруженных сил", - отметил Милли и добавил, что хотя россияне достигают определенных успехов, цена этих достижений слишком велика.

Он отметил, что Запад, в частности США, многое делают для того, чтобы укрепить украинские вооруженные силы, предоставляет им оборудование, боеприпасы и учебу.

"Потенциал Украины растет, и это создаст много разных путей украинскому руководству для достижения своих целей и победного завершения этой войны", - отметил он.

Напомним, 14 марта состоялось заседание ставки, на котором в очередной раз было принято решение продолжать оборону Бахмута на Донетчине. Упорные бои за город продолжаются с августа прошлого года, западные эксперты считают, что потери РФ на этом направлении составляют 30 000 человек.

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