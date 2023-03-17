ВОЙНА В Украине Более 82% украинцев связывают будущее страны с Европейским союзом

2023-03-17 16:31

Подавляющее большинство опрошенных граждан связывают будущее Украины с европейскими перспективами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения считают, что будущее процветание страны зависит от вступления в ЕС. 82% респондентов согласны с этим (в т.ч. полностью согласны – 50%). Не согласны – 14%.

В частности, среди жителей Востока и Юга 78% и 81% так считают (против, соответственно, 17% и 14%, которые не согласны с таким утверждением).

При этом 81% украинцев считают, что сотрудничество Украины и Запада для отпора российской агрессии - это "win-win" ситуация, когда в выигрыше и сама Украина, и также Запад.

Из них 45% считают, что Украина и Запад выигрывают в равной степени, 29% считают, что преимущественно это выигрыш для Украины, но есть выигрыш и для Запада. Остальные 7%, наоборот, видят преимущественный выигрыш для Запада, хотя Украина также выигрывает.

Только 9% считают, что это сотрудничество только в интересах Украины и только 4% считают - что только в интересах Запада.