Политика В Украине больше не будут аннулировать паспорта из-за неправильной транслитерации

2023-03-17 13:33

В Украине передумали аннулировать паспорта из-за неправильной транслитерации.

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила, что процесс аннулирования остановлен, а действие тех паспортов, которые уже аннулировались в связи с этим, возобновлены (или в ближайшее время будут возобновлены). Об этом написал нардеп Роман Бабий.

Кроме этого, депутат добавил, что проблема неправильной транслитерации существует. На сегодня около 34 тысяч граждан Украины имеют загранпаспорта, где их имя и фамилия написаны латиницей по-разному. При этом европейские партнеры недовольны, потому что некоторые украинцы злоупотребляют этим.

Они обходят ограничения на пребывание за границей и получение помощи, используют для этого свои паспорта, написание имени или фамилии в которых отличается. А разное написание означает, что это не один и тот же человек.

Отмечается, что сейчас около 34 тысяч граждан Украины имеют загранпаспорта с разной транслитерацией.