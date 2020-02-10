Политика Новая миграционная политика Польши: что нужно знать украинцам

2020-02-10 15:30 357

 

Миграционная политика соседней страны будет базироваться на четырех основах

Правительство Польши за полгода намерено разработать и утвердить принципы новой миграционной политики. Об этом заявил замдиректора департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник, сообщает Укринформ.

По его словам, миграционная политика будет базироваться на четырех основах.

"Первой основой является защита польского рынка труда, ведь каждая страна защищает свой рынок и своих работников", - подчеркнул Пшевозьник, уточнив, что в Польше уровень безработицы составляет 5,2% (насчитывается 850 000 безработных,– ред.).

Вторая основа - взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях, третья - циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

"Не может быть речи о длительных сроках трудоустройства в Польше - только ограниченные", - отметил чиновник.

Он объяснил, что для более длительного трудоустройства иностранцев не будет препятствий при условии получения ими документов на постоянное жительство в Польше.

Четвертая основа - заполнение пробелов в тех регионах, где не хватает рабочих рук.

В этом контексте он отметил, что ранее большинство украинцев, которые приезжали на работу в Польшу, концентрировались в основном в Мазовецком воеводстве (административный центр - Варшава) – 70%.

Сейчас пропорции изменились: в Варшаве и окрестностях трудятся лишь 35% украинских заробитчан.

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