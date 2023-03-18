ВОЙНА В Украине В кремле сообщили детали предстоящих переговоров Си и путина

2023-03-18 15:02

 

россия и Китай планируют укрепить отношения и согласовать план дальнейшего экономического сотрудничества, включая военное сотрудничество, когда лидеры двух стран встретятся на следующей неделе в Москве, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут документы, подтверждающие более тесные связи, а также планируют обсудить войну в Украине, сообщил советник диктатора по международным отношениям юрий ушаков.

В интервью ТАСС ушаков сказал, что "Москва высоко ценит взвешенную позицию китайского руководства".

Министр обороны россии сергей шшойгу, а также председатель федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству дмитрий шугаев примут участие в обсуждении военно-технического сотрудничества, сообщил ушаков.

"россия и Китай удовлетворены высочайшим уровнем отношений, которые продолжают развиваться, визит Си Цзиньпина в Москву придаст им новый импульс", - добавил он.

Лидеры опубликуют статьи в российских и китайских СМИ соответственно, чтобы "выразить свою оценку отношений" между странами по итогам переговоров.

Ожидается, что визит Си будет простым и без дополнительного протокола, сообщает ТАСС.

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