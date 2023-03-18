ВОЙНА В Украине Шольц озвучил свои ожидания от саммита ЕС по поставкам ВСУ боеприпасов

2023-03-18 16:04

 

Канцлер рассчитывает, что на следующем саммите ЕС будут сделаны следующие шаги по предоставлению боеприпасов Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает от саммита ЕС, который состоится на следующей неделе, дальнейших шагов по поставкам Украине боеприпасов для войны против России. Об этом глава немецкого правительства заявил в Бундестаге в четверг, 16 марта, сообщает Bild.

"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами", - отметил он.

Канцлер также подчеркнул, что ожидает соответствующего решения на саммите ЕС на следующей неделе.

Он добавил, что Германия готова "открыть свои проекты закупок для других государств-членов".

По его словам, Берлин продолжит поддерживать украинское государство "политически, финансово, гуманитарно и оружием... столько, сколько будет необходимо".

Напомним, 3 марта сообщалось, что Байден и Шольц обсудили поддержку Украины.

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