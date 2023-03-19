ВОЙНА В Украине роССияне врут об "успехах" в Бахмуте и оккупации города на 70% - ISW

2023-03-19 09:04

Не нашли доказательств эксперты и словам Пригожина, что "вагнеровцы" якобы уже в 600-700 метрах от админцентра Бахмута.

Институт изучения войны не нашел визуальных доказательств утверждений российских захватчиков об оккупации ряда объектов в Бахмуте.

Аналитики указывают, что оккупанты, вероятно, сосредотачиваются на наступательных операциях в северной части города, о чем идет речь и в сводке Генштаба.

Рашистские блогеры также утверждали, что продолжается зачистка на территории завода по обработке металлов АЗОМ. Впрочем, никаких подтверждений этому аналитики не нашли.

Не нашли доказательств эксперты и словам Пригожина, что "вагнеровцы" якобы уже в 600-700 метрах от админцентра Бахмута и на Западном берегу реки Бахмутка.

Также неправда и то, что Россия якобы оккупировала 70%. По словам аналитиков, по состоянию на 8 марта РФ занимала 50% Бахмута и с тех пор силы РФ значительно не продвинулись.

Бои за Бахмут – ситуация на фронте

Россия сосредотачивает усилия на захвате Бахмута. Рашисты в основном атаковали с севера города, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Богдановка.

На Бахмутском направлении оккупанты потеряли такое количество живой силы, которой хватило бы на еще один поход на Киев, подытожил аналитик Иван Киричевский.

По оценкам Запада, в боях за Бахмут ликвидировано не менее 30 тысяч захватчиков.

Из-за дефицита в наемниках и технике штурмовой пыл ЧВК "Вагнера" вокруг города угасает, главарь террористов Евгений Пригожин, ранее убежденный в могуществе ЧВК, готовит аудиторию к поражению.